Ürdün dinarından Arjantin pesosuna

Reel döviz kuru ile JOD → ARS çevirin

1.000 jod
1.175.820 ars

1.00000 JOD = 1175.82000 ARS

07:40 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8554651.0736589.1421.453991.653170.94928518.3297
1 GBP1.1689511.25505104.2031.699651.932481.1096721.4266
1 USD0.93140.796781183.02711.354251.539760.8841517.0723
1 INR0.01121810.009596640.012044310.01631090.01854530.01064890.205623

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Ürdün dinarından Arjantin pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JOD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ARS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JOD → ARS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Ürdün dinarı için en iyi döviz çiftleri

JOD → USD

JOD → CAD

JOD → SGD

JOD → ZAR

JOD → EUR

JOD → GBP

JOD → AED

JOD → AUD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Ürdün Dinarı / Arjantin Pesosu
1 JOD1175.82000 ARS
5 JOD5879.10000 ARS
10 JOD11758.20000 ARS
20 JOD23516.40000 ARS
50 JOD58791.00000 ARS
100 JOD117582.00000 ARS
250 JOD293955.00000 ARS
500 JOD587910.00000 ARS
1000 JOD1175820.00000 ARS
2000 JOD2351640.00000 ARS
5000 JOD5879100.00000 ARS
10000 JOD11758200.00000 ARS
Çevrim kurları Arjantin Pesosu / Ürdün Dinarı
1 ARS0.00085 JOD
5 ARS0.00425 JOD
10 ARS0.00850 JOD
20 ARS0.01701 JOD
50 ARS0.04252 JOD
100 ARS0.08505 JOD
250 ARS0.21262 JOD
500 ARS0.42524 JOD
1000 ARS0.85047 JOD
2000 ARS1.70094 JOD
5000 ARS4.25235 JOD
10000 ARS8.50471 JOD