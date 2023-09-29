10 bin Macar forintinden Peru Nuevo solüne
Reel döviz kuru ile HUF → PEN çevirin
Yurt dışına para gönderim ücretlerini karşılaştırın
Banka ve diğer transfer hizmetlerinin küçük kirli bir gizi var. Döviz kurlarına gizliden fiyat koyarlar; ki sizi haberiniz olmadan fazla ücretlendirirler. Bir de üstüne ücretleri varsa, sizi iki kez ücretlendirirler.
Wise asla döviz kurunda ücret gizlemez. Biz size Reuters tarafından bağımsızca sağlanmış olan gerçek kuru veririz. Bizim kur ve ücretimizi Western Union, ICICI Bank, WorldRemit ve diğerleriyle karşılaştırın ve farkı kendiniz görün.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Macar forintinden Peru Nuevo solüne para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HUF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PEN seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HUF → PEN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Macar Forinti / Peru Nuevo Solü
|2000 HUF
|20.56780 PEN
|5000 HUF
|51.41950 PEN
|10000 HUF
|102.83900 PEN
|15000 HUF
|154.25850 PEN
|20000 HUF
|205.67800 PEN
|30000 HUF
|308.51700 PEN
|40000 HUF
|411.35600 PEN
|50000 HUF
|514.19500 PEN
|60000 HUF
|617.03400 PEN
|100000 HUF
|1028.39000 PEN
|150000 HUF
|1542.58500 PEN
|200000 HUF
|2056.78000 PEN
|Çevrim kurları Peru Nuevo Solü / Macar Forinti
|1 PEN
|97.23970 HUF
|5 PEN
|486.19850 HUF
|10 PEN
|972.39700 HUF
|20 PEN
|1944.79400 HUF
|50 PEN
|4861.98500 HUF
|100 PEN
|9723.97000 HUF
|250 PEN
|24309.92500 HUF
|500 PEN
|48619.85000 HUF
|1000 PEN
|97239.70000 HUF
|2000 PEN
|194479.40000 HUF
|5000 PEN
|486198.50000 HUF
|10000 PEN
|972397.00000 HUF