150000 Macar forintinden Kanada dolarına
Reel döviz kuru ile HUF → CAD çevirin
Yurt dışına para gönderim ücretlerini karşılaştırın
Banka ve diğer transfer hizmetlerinin küçük kirli bir gizi var. Döviz kurlarına gizliden fiyat koyarlar; ki sizi haberiniz olmadan fazla ücretlendirirler. Bir de üstüne ücretleri varsa, sizi iki kez ücretlendirirler.
Wise asla döviz kurunda ücret gizlemez. Biz size Reuters tarafından bağımsızca sağlanmış olan gerçek kuru veririz. Bizim kur ve ücretimizi Western Union, ICICI Bank, WorldRemit ve diğerleriyle karşılaştırın ve farkı kendiniz görün.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Macar forintinden Kanada dolarına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HUF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HUF → CAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Macar Forinti / Kanada Doları
|2000 HUF
|7.37634 CAD
|5000 HUF
|18.44085 CAD
|10000 HUF
|36.88170 CAD
|15000 HUF
|55.32255 CAD
|20000 HUF
|73.76340 CAD
|30000 HUF
|110.64510 CAD
|40000 HUF
|147.52680 CAD
|50000 HUF
|184.40850 CAD
|60000 HUF
|221.29020 CAD
|100000 HUF
|368.81700 CAD
|150000 HUF
|553.22550 CAD
|200000 HUF
|737.63400 CAD
|Çevrim kurları Kanada Doları / Macar Forinti
|1 CAD
|271.13700 HUF
|5 CAD
|1355.68500 HUF
|10 CAD
|2711.37000 HUF
|20 CAD
|5422.74000 HUF
|50 CAD
|13556.85000 HUF
|100 CAD
|27113.70000 HUF
|250 CAD
|67784.25000 HUF
|500 CAD
|135568.50000 HUF
|1000 CAD
|271137.00000 HUF
|2000 CAD
|542274.00000 HUF
|5000 CAD
|1355685.00000 HUF
|10000 CAD
|2711370.00000 HUF