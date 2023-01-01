bin Guatemala quetzalından İsveç kronuna

Reel döviz kuru ile GTQ → SEK çevirin

1000 gtq
1377.19 sek

1.00000 GTQ = 1.37719 SEK

9:52 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Uluslararası online alışverişin daha ucuz yolu

GTQ → SEK çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 GTQ → 0 SEK
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86621.061688.15691.425571.635370.967118.5025
1GBP1.1544711.2256101.7761.64581.888011.1164921.3609
1USD0.9420.815927183.04151.342851.540480.91117.4289
1INR0.01134340.009825530.012042210.01617080.01855070.01097040.209882

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Guatemala quetzalından İsveç kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GTQ ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SEK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GTQ → SEK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Guatemala quetzalı

GTQ → USD

GTQ → EUR

GTQ → GBP

GTQ → INR

GTQ → JPY

GTQ → RUB

GTQ → AUD

GTQ → ZAR

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Guatemala Quetzalı / İsveç Kronu
1 GTQ1.37719 SEK
5 GTQ6.88595 SEK
10 GTQ13.77190 SEK
20 GTQ27.54380 SEK
50 GTQ68.85950 SEK
100 GTQ137.71900 SEK
250 GTQ344.29750 SEK
500 GTQ688.59500 SEK
1000 GTQ1377.19000 SEK
2000 GTQ2754.38000 SEK
5000 GTQ6885.95000 SEK
10000 GTQ13771.90000 SEK
Çevrim kurları İsveç Kronu / Guatemala Quetzalı
1 SEK0.72612 GTQ
5 SEK3.63058 GTQ
10 SEK7.26117 GTQ
20 SEK14.52234 GTQ
50 SEK36.30585 GTQ
100 SEK72.61170 GTQ
250 SEK181.52925 GTQ
500 SEK363.05850 GTQ
1000 SEK726.11700 GTQ
2000 SEK1452.23400 GTQ
5000 SEK3630.58500 GTQ
10000 SEK7261.17000 GTQ