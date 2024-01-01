Gana sedisinden Tonga pa'angasına

Reel döviz kuru ile GHS → TOP çevirin

1.000 ghs
195,08 top

1.00000 GHS = 0.19508 TOP

03:40 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853821.072889.0541.452951.654020.9497618.3395
1 GBP1.1712111.25645104.2991.701671.937171.1123721.479
1 USD0.932150.795893183.01081.354351.541780.8853517.095
1 INR0.01122910.009587830.012046610.01631530.01857330.01066550.205937

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Gana sedisinden Tonga pa'angasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GHS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TOP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GHS → TOP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gana sedisi için en iyi döviz çiftleri

GHS → USD

GHS → CAD

GHS → EUR

GHS → ZAR

GHS → GBP

GHS → SGD

GHS → AUD

GHS → INR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gana Sedisi / Tonga Pa'angası
1 GHS0.19508 TOP
5 GHS0.97541 TOP
10 GHS1.95082 TOP
20 GHS3.90164 TOP
50 GHS9.75410 TOP
100 GHS19.50820 TOP
250 GHS48.77050 TOP
500 GHS97.54100 TOP
1000 GHS195.08200 TOP
2000 GHS390.16400 TOP
5000 GHS975.41000 TOP
10000 GHS1950.82000 TOP
Çevrim kurları Tonga Pa'angası / Gana Sedisi
1 TOP5.12605 GHS
5 TOP25.63025 GHS
10 TOP51.26050 GHS
20 TOP102.52100 GHS
50 TOP256.30250 GHS
100 TOP512.60500 GHS
250 TOP1281.51250 GHS
500 TOP2563.02500 GHS
1000 TOP5126.05000 GHS
2000 TOP10252.10000 GHS
5000 TOP25630.25000 GHS
10000 TOP51260.50000 GHS