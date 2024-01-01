Gürcistan larisinden Filipinler pesosuna

Reel döviz kuru ile GEL → PHP çevirin

1.000 gel
21.168,50 php

1.00000 GEL = 21.16850 PHP

03:10 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8538151.0729589.07451.453041.654130.949918.3405
1 GBP1.1712111.25665104.3251.701821.937331.1125421.4805
1 USD0.932050.795767183.01831.354251.541660.8853517.0935
1 INR0.01122660.009585440.012045510.01631270.01857020.01066450.2059

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Gürcistan larisinden Filipinler pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GEL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PHP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GEL → PHP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gürcistan larisi için en iyi döviz çiftleri

GEL → USD

GEL → EUR

GEL → GBP

GEL → INR

GEL → JPY

GEL → RUB

GEL → AUD

GEL → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Filipinler Pesosu
1 GEL21.16850 PHP
5 GEL105.84250 PHP
10 GEL211.68500 PHP
20 GEL423.37000 PHP
50 GEL1058.42500 PHP
100 GEL2116.85000 PHP
250 GEL5292.12500 PHP
500 GEL10584.25000 PHP
1000 GEL21168.50000 PHP
2000 GEL42337.00000 PHP
5000 GEL105842.50000 PHP
10000 GEL211685.00000 PHP
Çevrim kurları Filipinler Pesosu / Gürcistan Larisi
1 PHP0.04724 GEL
5 PHP0.23620 GEL
10 PHP0.47240 GEL
20 PHP0.94480 GEL
50 PHP2.36200 GEL
100 PHP4.72399 GEL
250 PHP11.80997 GEL
500 PHP23.61995 GEL
1000 PHP47.23990 GEL
2000 PHP94.47980 GEL
5000 PHP236.19950 GEL
10000 PHP472.39900 GEL