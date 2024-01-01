100 Gürcistan larisinden Filipinler pesosuna

Reel döviz kuru ile GEL → PHP çevirin

100 gel
2.149 php

1,000₾ GEL = 21,49₱ PHP

02:00 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

Loading

1 GEL → PHPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek21,669821,6698
Düşük21,007420,3265
Ortalama21,447321,1269
Değişim2.25%0.86%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 GEL → PHP istatistikleri

GEL → PHP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 21,6698, en düşük 21,0074 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 21,4473 oldu. GEL → PHP kurundaki değişiklik 2.25 değerindeydi.

GEL → PHP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 21,6698, en düşük 20,3265 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 21,1269 oldu. GEL → PHP kurundaki değişiklik 0.86 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8421,08390,6371,4961,6570,9520,223
1 GBP1,18711,285107,5921,7761,9681,12724,006
1 USD0,9240,778183,711,3821,5310,87718,677
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,223

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Gürcistan larisinden Filipinler pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GEL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PHP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GEL → PHP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gürcistan larisi için en iyi döviz çiftleri

GEL → USD

GEL → EUR

GEL → GBP

GEL → INR

GEL → JPY

GEL → RUB

GEL → AUD

GEL → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Filipinler Pesosu
1 GEL21,49000 PHP
5 GEL107,45000 PHP
10 GEL214,90000 PHP
20 GEL429,80000 PHP
50 GEL1.074,50000 PHP
100 GEL2.149,00000 PHP
250 GEL5.372,50000 PHP
500 GEL10.745,00000 PHP
1000 GEL21.490,00000 PHP
2000 GEL42.980,00000 PHP
5000 GEL107.450,00000 PHP
10000 GEL214.900,00000 PHP
Çevrim kurları Filipinler Pesosu / Gürcistan Larisi
1 PHP0,04653 GEL
5 PHP0,23267 GEL
10 PHP0,46533 GEL
20 PHP0,93067 GEL
50 PHP2,32667 GEL
100 PHP4,65334 GEL
250 PHP11,63335 GEL
500 PHP23,26670 GEL
1000 PHP46,53340 GEL
2000 PHP93,06680 GEL
5000 PHP232,66700 GEL
10000 PHP465,33400 GEL