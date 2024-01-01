20 Gürcistan larisinden Bolivya bolivyanosuna

Reel döviz kuru ile GEL → BOB çevirin

1,000₾ GEL = 2,541Bs BOB

19:22 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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GEL → BOB çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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BOB
1 GEL → BOBSon 30 günSon 90 gün
Yüksek2,54542,5765
Düşük2,51212,5121
Ortalama2,53332,5438
Değişim-0.18%-1.39%
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1 GEL → BOB istatistikleri

GEL → BOB kurunun performansı son 30 günde en yüksek 2,5454, en düşük 2,5121 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 2,5333 oldu. GEL → BOB kurundaki değişiklik -0.18 değerindeydi.

GEL → BOB kurunun performansı son 90 günde en yüksek 2,5765, en düşük 2,5121 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 2,5438 oldu. GEL → BOB kurundaki değişiklik -1.39 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiGEL - BOB tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8351,05488,9831,4851,6310,93621,452
1 GBP1,19711,262106,5531,7781,9531,12125,687
1 USD0,9490,792184,4321,4091,5470,88820,354
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,0110,241

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Gürcistan larisinden Bolivya bolivyanosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GEL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BOB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GEL → BOB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gürcistan larisi için en iyi döviz çiftleri

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GEL → RUB

GEL → AUD

GEL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Bolivya Bolivyanosu
1 GEL2,54073 BOB
5 GEL12,70365 BOB
10 GEL25,40730 BOB
20 GEL50,81460 BOB
50 GEL127,03650 BOB
100 GEL254,07300 BOB
250 GEL635,18250 BOB
500 GEL1.270,36500 BOB
1000 GEL2.540,73000 BOB
2000 GEL5.081,46000 BOB
5000 GEL12.703,65000 BOB
10000 GEL25.407,30000 BOB
Çevrim kurları Bolivya Bolivyanosu / Gürcistan Larisi
1 BOB0,39359 GEL
5 BOB1,96794 GEL
10 BOB3,93587 GEL
20 BOB7,87174 GEL
50 BOB19,67935 GEL
100 BOB39,35870 GEL
250 BOB98,39675 GEL
500 BOB196,79350 GEL
1000 BOB393,58700 GEL
2000 BOB787,17400 GEL
5000 BOB1.967,93500 GEL
10000 BOB3.935,87000 GEL