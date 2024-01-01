50 Falkland Adaları poundundan Norveç kronuna

Reel döviz kuru ile FKP → NOK çevirin

1,000£ FKP = 13,99kr NOK

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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FKP → NOK çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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NOK
1 FKP → NOKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek14,293914,2939
Düşük13,991813,6818
Ortalama14,204714,0602
Değişim-1.87%2.10%
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1 FKP → NOK istatistikleri

FKP → NOK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 14,2939, en düşük 13,9918 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 14,2047 oldu. FKP → NOK kurundaki değişiklik -1.87 değerindeydi.

FKP → NOK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 14,2939, en düşük 13,6818 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 14,0602 oldu. FKP → NOK kurundaki değişiklik 2.10 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiFKP - NOK tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8351,05488,9831,4851,6310,93621,452
1 GBP1,19711,262106,5531,7781,9531,12125,687
1 USD0,9490,792184,4321,4091,5470,88820,354
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,0110,241

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Falkland Adaları poundundan Norveç kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FKP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NOK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FKP → NOK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Falkland Adaları poundu için en iyi döviz çiftleri

FKP → USD

FKP → EUR

FKP → GBP

FKP → INR

FKP → JPY

FKP → RUB

FKP → AUD

FKP → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Falkland Adaları Poundu / Norveç Kronu
1 FKP13,99180 NOK
5 FKP69,95900 NOK
10 FKP139,91800 NOK
20 FKP279,83600 NOK
50 FKP699,59000 NOK
100 FKP1.399,18000 NOK
250 FKP3.497,95000 NOK
500 FKP6.995,90000 NOK
1000 FKP13.991,80000 NOK
2000 FKP27.983,60000 NOK
5000 FKP69.959,00000 NOK
10000 FKP139.918,00000 NOK
Çevrim kurları Norveç Kronu / Falkland Adaları Poundu
1 NOK0,07147 FKP
5 NOK0,35735 FKP
10 NOK0,71470 FKP
20 NOK1,42941 FKP
50 NOK3,57352 FKP
100 NOK7,14704 FKP
250 NOK17,86760 FKP
500 NOK35,73520 FKP
1000 NOK71,47040 FKP
2000 NOK142,94080 FKP
5000 NOK357,35200 FKP
10000 NOK714,70400 FKP