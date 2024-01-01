2.000 Falkland Adaları poundundan Fiji dolarına

Reel döviz kuru ile FKP → FJD çevirin

1,000£ FKP = 2,875FJ$ FJD

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

FKP → FJD çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

FJD
1 FKP → FJDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek2,96562,9656
Düşük2,87542,8754
Ortalama2,92242,9257
Değişim-1.29%-1.10%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 FKP → FJD istatistikleri

FKP → FJD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 2,9656, en düşük 2,8754 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 2,9224 oldu. FKP → FJD kurundaki değişiklik -1.29 değerindeydi.

FKP → FJD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 2,9656, en düşük 2,8754 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 2,9257 oldu. FKP → FJD kurundaki değişiklik -1.10 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiFKP - FJD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8351,05488,9831,4851,6310,93621,452
1 GBP1,19711,262106,5531,7781,9531,12125,687
1 USD0,9490,792184,4321,4091,5470,88820,354
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,0110,241

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Falkland Adaları poundundan Fiji dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FKP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak FJD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FKP → FJD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Falkland Adaları poundu için en iyi döviz çiftleri

FKP → USD

FKP → EUR

FKP → GBP

FKP → INR

FKP → JPY

FKP → RUB

FKP → AUD

FKP → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Falkland Adaları Poundu / Fiji Doları
1 FKP2,87537 FJD
5 FKP14,37685 FJD
10 FKP28,75370 FJD
20 FKP57,50740 FJD
50 FKP143,76850 FJD
100 FKP287,53700 FJD
250 FKP718,84250 FJD
500 FKP1.437,68500 FJD
1000 FKP2.875,37000 FJD
2000 FKP5.750,74000 FJD
5000 FKP14.376,85000 FJD
10000 FKP28.753,70000 FJD
Çevrim kurları Fiji Doları / Falkland Adaları Poundu
1 FJD0,34778 FKP
5 FJD1,73891 FKP
10 FJD3,47781 FKP
20 FJD6,95562 FKP
50 FJD17,38905 FKP
100 FJD34,77810 FKP
250 FJD86,94525 FKP
500 FJD173,89050 FKP
1000 FJD347,78100 FKP
2000 FJD695,56200 FKP
5000 FJD1.738,90500 FKP
10000 FJD3.477,81000 FKP