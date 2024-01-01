Falkland Adaları poundundan Aruba florinine

Reel döviz kuru ile FKP → AWG çevirin

1.000 fkp
2.249,76 awg

1.00000 FKP = 2.24976 AWG

02:47 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853821.073189.10141.453251.654360.9499718.3423
1 GBP1.1712111.25685104.3591.702091.937641.1126121.4831
1 USD0.931850.79564183.03181.354251.541660.8852517.0928
1 INR0.01122320.009582350.012043610.016310.01856710.01066160.205858

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Falkland Adaları poundundan Aruba florinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FKP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AWG seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FKP → AWG kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Falkland Adaları poundu için en iyi döviz çiftleri

FKP → USD

FKP → EUR

FKP → GBP

FKP → INR

FKP → JPY

FKP → RUB

FKP → AUD

FKP → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Falkland Adaları Poundu / Aruba Florini
1 FKP2.24976 AWG
5 FKP11.24880 AWG
10 FKP22.49760 AWG
20 FKP44.99520 AWG
50 FKP112.48800 AWG
100 FKP224.97600 AWG
250 FKP562.44000 AWG
500 FKP1124.88000 AWG
1000 FKP2249.76000 AWG
2000 FKP4499.52000 AWG
5000 FKP11248.80000 AWG
10000 FKP22497.60000 AWG
Çevrim kurları Aruba Florini / Falkland Adaları Poundu
1 AWG0.44449 FKP
5 AWG2.22246 FKP
10 AWG4.44492 FKP
20 AWG8.88984 FKP
50 AWG22.22460 FKP
100 AWG44.44920 FKP
250 AWG111.12300 FKP
500 AWG222.24600 FKP
1000 AWG444.49200 FKP
2000 AWG888.98400 FKP
5000 AWG2222.46000 FKP
10000 AWG4444.92000 FKP