5 Falkland Adaları poundundan Arjantin pesosuna

Reel döviz kuru ile FKP → ARS çevirin

1,000£ FKP = 1.260$ ARS

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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FKP → ARS çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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ARS
1 FKP → ARSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1.294,45001.297,2700
Düşük1.259,94001.225,3700
Ortalama1.278,31531.270,3437
Değişim-1.57%2.82%
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1 FKP → ARS istatistikleri

FKP → ARS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1.294,4500, en düşük 1.259,9400 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1.278,3153 oldu. FKP → ARS kurundaki değişiklik -1.57 değerindeydi.

FKP → ARS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1.297,2700, en düşük 1.225,3700 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1.270,3437 oldu. FKP → ARS kurundaki değişiklik 2.82 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiFKP - ARS tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8351,05488,9831,4851,6310,93621,452
1 GBP1,19711,262106,5531,7781,9531,12125,687
1 USD0,9490,792184,4321,4091,5470,88820,354
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,0110,241

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Falkland Adaları poundundan Arjantin pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FKP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ARS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FKP → ARS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Falkland Adaları poundu için en iyi döviz çiftleri

FKP → USD

FKP → EUR

FKP → GBP

FKP → INR

FKP → JPY

FKP → RUB

FKP → AUD

FKP → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Falkland Adaları Poundu / Arjantin Pesosu
1 FKP1.259,94000 ARS
5 FKP6.299,70000 ARS
10 FKP12.599,40000 ARS
20 FKP25.198,80000 ARS
50 FKP62.997,00000 ARS
100 FKP125.994,00000 ARS
250 FKP314.985,00000 ARS
500 FKP629.970,00000 ARS
1000 FKP1.259.940,00000 ARS
2000 FKP2.519.880,00000 ARS
5000 FKP6.299.700,00000 ARS
10000 FKP12.599.400,00000 ARS
Çevrim kurları Arjantin Pesosu / Falkland Adaları Poundu
1 ARS0,00079 FKP
5 ARS0,00397 FKP
10 ARS0,00794 FKP
20 ARS0,01587 FKP
50 ARS0,03968 FKP
100 ARS0,07937 FKP
250 ARS0,19842 FKP
500 ARS0,39684 FKP
1000 ARS0,79369 FKP
2000 ARS1,58737 FKP
5000 ARS3,96843 FKP
10000 ARS7,93686 FKP