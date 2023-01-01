100 Arjantin pesosundan Falkland Adaları pounduna

Reel döviz kuru ile ARS → FKP çevirin

100 ars
0.24 fkp

1.00000 ARS = 0.00236 FKP

16:12 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Tek hesapta 40+ para birimi

ARS → FKP çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 ARS → 0 FKP
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865651.05787.87441.424411.645260.967818.6122
1GBP1.155211.22105101.5131.645491.900611.11821.5009
1USD0.94610.818967183.13571.34761.556540.915617.6085
1INR0.01137990.009850970.012028510.01620960.01872290.01101330.211804

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Arjantin pesosundan Falkland Adaları pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ARS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak FKP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ARS → FKP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Arjantin pesosu

ARS → USD

ARS → AUD

ARS → CAD

ARS → EUR

ARS → NAD

ARS → SGD

ARS → ZAR

ARS → GBP

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Arjantin Pesosu / Falkland Adaları Poundu
1 ARS0.00236 FKP
5 ARS0.01178 FKP
10 ARS0.02355 FKP
20 ARS0.04711 FKP
50 ARS0.11776 FKP
100 ARS0.23553 FKP
250 ARS0.58882 FKP
500 ARS1.17763 FKP
1000 ARS2.35527 FKP
2000 ARS4.71054 FKP
5000 ARS11.77635 FKP
10000 ARS23.55270 FKP
Çevrim kurları Falkland Adaları Poundu / Arjantin Pesosu
1 FKP424.58000 ARS
5 FKP2122.90000 ARS
10 FKP4245.80000 ARS
20 FKP8491.60000 ARS
50 FKP21229.00000 ARS
100 FKP42458.00000 ARS
250 FKP106145.00000 ARS
500 FKP212290.00000 ARS
1000 FKP424580.00000 ARS
2000 FKP849160.00000 ARS
5000 FKP2122900.00000 ARS
10000 FKP4245800.00000 ARS