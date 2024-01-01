5 Fiji dolarından Doğu Karayip dolarına

Reel döviz kuru ile FJD → XCD çevirin

1,000FJ$ FJD = 1,185$ XCD

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

FJD → XCD çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

XCD
1 FJD → XCDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,20971,2346
Düşük1,17721,1772
Ortalama1,19291,2075
Değişim-2.04%-1.77%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 FJD → XCD istatistikleri

FJD → XCD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,2097, en düşük 1,1772 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,1929 oldu. FJD → XCD kurundaki değişiklik -2.04 değerindeydi.

FJD → XCD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,2346, en düşük 1,1772 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,2075 oldu. FJD → XCD kurundaki değişiklik -1.77 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiFJD - XCD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDZARAUDEURSGDINRGBPCAD
1 USD118,191,5470,9491,34284,4320,7921,409
1 ZAR0,05510,0850,0520,0744,6420,0440,077
1 AUD0,64611,75710,6130,86854,5730,5120,911
1 EUR1,05419,171,63111,41588,9830,8351,485

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Fiji dolarından Doğu Karayip dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FJD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XCD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FJD → XCD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fiji doları için en iyi döviz çiftleri

FJD → USD

FJD → ZAR

FJD → AUD

FJD → EUR

FJD → SGD

FJD → INR

FJD → GBP

FJD → CAD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fiji Doları / Doğu Karayip Doları
1 FJD1,18503 XCD
5 FJD5,92515 XCD
10 FJD11,85030 XCD
20 FJD23,70060 XCD
50 FJD59,25150 XCD
100 FJD118,50300 XCD
250 FJD296,25750 XCD
500 FJD592,51500 XCD
1000 FJD1.185,03000 XCD
2000 FJD2.370,06000 XCD
5000 FJD5.925,15000 XCD
10000 FJD11.850,30000 XCD
Çevrim kurları Doğu Karayip Doları / Fiji Doları
1 XCD0,84386 FJD
5 XCD4,21930 FJD
10 XCD8,43860 FJD
20 XCD16,87720 FJD
50 XCD42,19300 FJD
100 XCD84,38600 FJD
250 XCD210,96500 FJD
500 XCD421,93000 FJD
1000 XCD843,86000 FJD
2000 XCD1.687,72000 FJD
5000 XCD4.219,30000 FJD
10000 XCD8.438,60000 FJD