10 Fiji dolarından Trinidad ve Tobago dolarına

Reel döviz kuru ile FJD → TTD çevirin

1,000FJ$ FJD = 2,973TT$ TTD

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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FJD → TTD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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TTD
1 FJD → TTDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek3,03933,1005
Düşük2,94652,9465
Ortalama2,99143,0265
Değişim-2.18%-1.57%
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1 FJD → TTD istatistikleri

FJD → TTD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 3,0393, en düşük 2,9465 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 2,9914 oldu. FJD → TTD kurundaki değişiklik -2.18 değerindeydi.

FJD → TTD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 3,1005, en düşük 2,9465 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 3,0265 oldu. FJD → TTD kurundaki değişiklik -1.57 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiFJD - TTD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDZARAUDEURSGDINRGBPCAD
1 USD118,191,5470,9491,34284,4320,7921,409
1 ZAR0,05510,0850,0520,0744,6420,0440,077
1 AUD0,64611,75710,6130,86854,5730,5120,911
1 EUR1,05419,171,63111,41588,9830,8351,485

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fiji dolarından Trinidad ve Tobago dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FJD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TTD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FJD → TTD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fiji doları için en iyi döviz çiftleri

FJD → USD

FJD → ZAR

FJD → AUD

FJD → EUR

FJD → SGD

FJD → INR

FJD → GBP

FJD → CAD

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Çevrim kurları Fiji Doları / Trinidad ve Tobago Doları
1 FJD2,97317 TTD
5 FJD14,86585 TTD
10 FJD29,73170 TTD
20 FJD59,46340 TTD
50 FJD148,65850 TTD
100 FJD297,31700 TTD
250 FJD743,29250 TTD
500 FJD1.486,58500 TTD
1000 FJD2.973,17000 TTD
2000 FJD5.946,34000 TTD
5000 FJD14.865,85000 TTD
10000 FJD29.731,70000 TTD
Çevrim kurları Trinidad ve Tobago Doları / Fiji Doları
1 TTD0,33634 FJD
5 TTD1,68171 FJD
10 TTD3,36341 FJD
20 TTD6,72682 FJD
50 TTD16,81705 FJD
100 TTD33,63410 FJD
250 TTD84,08525 FJD
500 TTD168,17050 FJD
1000 TTD336,34100 FJD
2000 TTD672,68200 FJD
5000 TTD1.681,70500 FJD
10000 TTD3.363,41000 FJD