Fiji dolarından Sierra Leone leonesine

Reel döviz kuru ile FJD → SLL çevirin

1.000 fjd
9.936.150 sll

1.00000 FJD = 9936.15000 SLL

02:43 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDZARAUDEURSGDINRGBPCAD
1 USD119.07151.541660.931951.3475583.03560.7957031.35425
1 ZAR0.052434410.0808360.0488670.07065784.353910.04172210.0710091
1 AUD0.6486512.370710.604520.87408853.8610.5161330.878434
1 EUR1.07320.46371.654211.4459289.09720.85381.45311

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Fiji dolarından Sierra Leone leonesine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FJD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SLL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FJD → SLL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fiji doları için en iyi döviz çiftleri

FJD → USD

FJD → ZAR

FJD → AUD

FJD → EUR

FJD → SGD

FJD → INR

FJD → GBP

FJD → CAD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fiji Doları / Sierra Leone Leonesi
1 FJD9936.15000 SLL
5 FJD49680.75000 SLL
10 FJD99361.50000 SLL
20 FJD198723.00000 SLL
50 FJD496807.50000 SLL
100 FJD993615.00000 SLL
250 FJD2484037.50000 SLL
500 FJD4968075.00000 SLL
1000 FJD9936150.00000 SLL
2000 FJD19872300.00000 SLL
5000 FJD49680750.00000 SLL
10000 FJD99361500.00000 SLL
Çevrim kurları Sierra Leone Leonesi / Fiji Doları
1 SLL0.00010 FJD
5 SLL0.00050 FJD
10 SLL0.00101 FJD
20 SLL0.00201 FJD
50 SLL0.00503 FJD
100 SLL0.01006 FJD
250 SLL0.02516 FJD
500 SLL0.05032 FJD
1000 SLL0.10064 FJD
2000 SLL0.20129 FJD
5000 SLL0.50322 FJD
10000 SLL1.00643 FJD