5 Fiji dolarından Sierra Leone leonesine

Reel döviz kuru ile FJD → SLL çevirin

1,000FJ$ FJD = 10.030Le SLL

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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FJD → SLL çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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SLL
1 FJD → SLLSon 30 günSon 90 gün
Yüksek10.277,400010.423,7000
Düşük9.916,25009.916,2500
Ortalama10.067,428710.147,5618
Değişim-2.41%-2.16%
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1 FJD → SLL istatistikleri

FJD → SLL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 10.277,4000, en düşük 9.916,2500 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 10.067,4287 oldu. FJD → SLL kurundaki değişiklik -2.41 değerindeydi.

FJD → SLL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 10.423,7000, en düşük 9.916,2500 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 10.147,5618 oldu. FJD → SLL kurundaki değişiklik -2.16 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiFJD - SLL tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDZARAUDEURSGDINRGBPCAD
1 USD118,191,5470,9491,34284,4320,7921,409
1 ZAR0,05510,0850,0520,0744,6420,0440,077
1 AUD0,64611,75710,6130,86854,5730,5120,911
1 EUR1,05419,171,63111,41588,9830,8351,485

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fiji dolarından Sierra Leone leonesine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FJD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SLL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FJD → SLL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fiji doları için en iyi döviz çiftleri

FJD → USD

FJD → ZAR

FJD → AUD

FJD → EUR

FJD → SGD

FJD → INR

FJD → GBP

FJD → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fiji Doları / Sierra Leone Leonesi
1 FJD10.029,50000 SLL
5 FJD50.147,50000 SLL
10 FJD100.295,00000 SLL
20 FJD200.590,00000 SLL
50 FJD501.475,00000 SLL
100 FJD1.002.950,00000 SLL
250 FJD2.507.375,00000 SLL
500 FJD5.014.750,00000 SLL
1000 FJD10.029.500,00000 SLL
2000 FJD20.059.000,00000 SLL
5000 FJD50.147.500,00000 SLL
10000 FJD100.295.000,00000 SLL
Çevrim kurları Sierra Leone Leonesi / Fiji Doları
1 SLL0,00010 FJD
5 SLL0,00050 FJD
10 SLL0,00100 FJD
20 SLL0,00199 FJD
50 SLL0,00499 FJD
100 SLL0,00997 FJD
250 SLL0,02493 FJD
500 SLL0,04985 FJD
1000 SLL0,09971 FJD
2000 SLL0,19941 FJD
5000 SLL0,49853 FJD
10000 SLL0,99706 FJD