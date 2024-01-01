1 Fiji dolarından Komor frangına

Reel döviz kuru ile FJD → KMF çevirin

1,000FJ$ FJD = 204,9CF KMF

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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FJD → KMF çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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KMF
1 FJD → KMFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek205,0000205,0000
Düşük198,5990197,4360
Ortalama201,8663200,6081
Değişim1.01%3.33%
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1 FJD → KMF istatistikleri

FJD → KMF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 205,0000, en düşük 198,5990 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 201,8663 oldu. FJD → KMF kurundaki değişiklik 1.01 değerindeydi.

FJD → KMF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 205,0000, en düşük 197,4360 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 200,6081 oldu. FJD → KMF kurundaki değişiklik 3.33 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiFJD - KMF tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDZARAUDEURSGDINRGBPCAD
1 USD118,191,5470,9491,34284,4320,7921,409
1 ZAR0,05510,0850,0520,0744,6420,0440,077
1 AUD0,64611,75710,6130,86854,5730,5120,911
1 EUR1,05419,171,63111,41588,9830,8351,485

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fiji dolarından Komor frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FJD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KMF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FJD → KMF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fiji doları için en iyi döviz çiftleri

FJD → USD

FJD → ZAR

FJD → AUD

FJD → EUR

FJD → SGD

FJD → INR

FJD → GBP

FJD → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fiji Doları / Komor Frangı
1 FJD204,88800 KMF
5 FJD1.024,44000 KMF
10 FJD2.048,88000 KMF
20 FJD4.097,76000 KMF
50 FJD10.244,40000 KMF
100 FJD20.488,80000 KMF
250 FJD51.222,00000 KMF
500 FJD102.444,00000 KMF
1000 FJD204.888,00000 KMF
2000 FJD409.776,00000 KMF
5000 FJD1.024.440,00000 KMF
10000 FJD2.048.880,00000 KMF
Çevrim kurları Komor Frangı / Fiji Doları
1 KMF0,00488 FJD
5 KMF0,02440 FJD
10 KMF0,04881 FJD
20 KMF0,09761 FJD
50 KMF0,24404 FJD
100 KMF0,48807 FJD
250 KMF1,22018 FJD
500 KMF2,44036 FJD
1000 KMF4,88072 FJD
2000 KMF9,76144 FJD
5000 KMF24,40360 FJD
10000 KMF48,80720 FJD