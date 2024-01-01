20 Fiji dolarından Belize dolarına

Reel döviz kuru ile FJD → BZD çevirin

1,000FJ$ FJD = 0,8778BZ$ BZD

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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FJD → BZD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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BZD
1 FJD → BZDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,89610,9145
Düşük0,87200,8720
Ortalama0,88370,8944
Değişim-2.04%-1.77%
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1 FJD → BZD istatistikleri

FJD → BZD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,8961, en düşük 0,8720 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,8837 oldu. FJD → BZD kurundaki değişiklik -2.04 değerindeydi.

FJD → BZD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,9145, en düşük 0,8720 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,8944 oldu. FJD → BZD kurundaki değişiklik -1.77 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiFJD - BZD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDZARAUDEURSGDINRGBPCAD
1 USD118,191,5470,9491,34284,4320,7921,409
1 ZAR0,05510,0850,0520,0744,6420,0440,077
1 AUD0,64611,75710,6130,86854,5730,5120,911
1 EUR1,05419,171,63111,41588,9830,8351,485

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fiji dolarından Belize dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FJD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FJD → BZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fiji doları için en iyi döviz çiftleri

FJD → USD

FJD → ZAR

FJD → AUD

FJD → EUR

FJD → SGD

FJD → INR

FJD → GBP

FJD → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fiji Doları / Belize Doları
1 FJD0,87780 BZD
5 FJD4,38900 BZD
10 FJD8,77800 BZD
20 FJD17,55600 BZD
50 FJD43,89000 BZD
100 FJD87,78000 BZD
250 FJD219,45000 BZD
500 FJD438,90000 BZD
1000 FJD877,80000 BZD
2000 FJD1.755,60000 BZD
5000 FJD4.389,00000 BZD
10000 FJD8.778,00000 BZD
Çevrim kurları Belize Doları / Fiji Doları
1 BZD1,13921 FJD
5 BZD5,69605 FJD
10 BZD11,39210 FJD
20 BZD22,78420 FJD
50 BZD56,96050 FJD
100 BZD113,92100 FJD
250 BZD284,80250 FJD
500 BZD569,60500 FJD
1000 BZD1.139,21000 FJD
2000 BZD2.278,42000 FJD
5000 BZD5.696,05000 FJD
10000 BZD11.392,10000 FJD