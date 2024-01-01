10 Fiji dolarından Brunei dolarına

Reel döviz kuru ile FJD → BND çevirin

1,000FJ$ FJD = 0,5891B$ BND

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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FJD → BND çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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BND
1 FJD → BNDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,59190,5923
Düşük0,57960,5796
Ortalama0,58530,5850
Değişim0.35%0.80%
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1 FJD → BND istatistikleri

FJD → BND kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,5919, en düşük 0,5796 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,5853 oldu. FJD → BND kurundaki değişiklik 0.35 değerindeydi.

FJD → BND kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,5923, en düşük 0,5796 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,5850 oldu. FJD → BND kurundaki değişiklik 0.80 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiFJD - BND tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDZARAUDEURSGDINRGBPCAD
1 USD118,191,5470,9491,34284,4320,7921,409
1 ZAR0,05510,0850,0520,0744,6420,0440,077
1 AUD0,64611,75710,6130,86854,5730,5120,911
1 EUR1,05419,171,63111,41588,9830,8351,485

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fiji dolarından Brunei dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FJD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BND seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FJD → BND kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fiji doları için en iyi döviz çiftleri

FJD → USD

FJD → ZAR

FJD → AUD

FJD → EUR

FJD → SGD

FJD → INR

FJD → GBP

FJD → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fiji Doları / Brunei Doları
1 FJD0,58911 BND
5 FJD2,94557 BND
10 FJD5,89114 BND
20 FJD11,78228 BND
50 FJD29,45570 BND
100 FJD58,91140 BND
250 FJD147,27850 BND
500 FJD294,55700 BND
1000 FJD589,11400 BND
2000 FJD1.178,22800 BND
5000 FJD2.945,57000 BND
10000 FJD5.891,14000 BND
Çevrim kurları Brunei Doları / Fiji Doları
1 BND1,69747 FJD
5 BND8,48735 FJD
10 BND16,97470 FJD
20 BND33,94940 FJD
50 BND84,87350 FJD
100 BND169,74700 FJD
250 BND424,36750 FJD
500 BND848,73500 FJD
1000 BND1.697,47000 FJD
2000 BND3.394,94000 FJD
5000 BND8.487,35000 FJD
10000 BND16.974,70000 FJD