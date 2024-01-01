Kolombiya pesosundan Guatemala quetzalına

Reel döviz kuru ile COP → GTQ çevirin

1.000 cop
2,02 gtq

1,000 COP = 0,002019 GTQ

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Kolombiya pesosundan Guatemala quetzalına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak COP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GTQ seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut COP → GTQ kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kolombiya pesosu için en iyi döviz çiftleri

COP → USD

COP → EUR

COP → CAD

COP → GBP

COP → AUD

COP → SGD

COP → PHP

COP → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kolombiya Pesosu / Guatemala Quetzalı
1 COP0,00202 GTQ
5 COP0,01009 GTQ
10 COP0,02019 GTQ
20 COP0,04037 GTQ
50 COP0,10094 GTQ
100 COP0,20187 GTQ
250 COP0,50468 GTQ
500 COP1,00935 GTQ
1000 COP2,01870 GTQ
2000 COP4,03740 GTQ
5000 COP10,09350 GTQ
10000 COP20,18700 GTQ
Çevrim kurları Guatemala Quetzalı / Kolombiya Pesosu
1 GTQ495,36800 COP
5 GTQ2.476,84000 COP
10 GTQ4.953,68000 COP
20 GTQ9.907,36000 COP
50 GTQ24.768,40000 COP
100 GTQ49.536,80000 COP
250 GTQ123.842,00000 COP
500 GTQ247.684,00000 COP
1000 GTQ495.368,00000 COP
2000 GTQ990.736,00000 COP
5000 GTQ2.476.840,00000 COP
10000 GTQ4.953.680,00000 COP