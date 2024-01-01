Kolombiya pesosundan Bermuda dolarına

Reel döviz kuru ile COP → BMD çevirin

1.000 cop
0,26 bmd

1,000 COP = 0,0002593 BMD

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPAUDSGDPHPZAR
1 USD10,941,3770,8031,5471,36256,62918,862
1 EUR1,06411,4660,8551,6471,44960,25820,071
1 CAD0,7260,68210,5831,1230,98841,11413,694
1 GBP1,2451,171,71511,9271,69570,50323,483

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Kolombiya pesosundan Bermuda dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak COP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut COP → BMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kolombiya pesosu için en iyi döviz çiftleri

COP → USD

COP → EUR

COP → CAD

COP → GBP

COP → AUD

COP → SGD

COP → PHP

COP → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kolombiya Pesosu / Bermuda Doları
1 COP0,00026 BMD
5 COP0,00130 BMD
10 COP0,00259 BMD
20 COP0,00519 BMD
50 COP0,01296 BMD
100 COP0,02593 BMD
250 COP0,06482 BMD
500 COP0,12963 BMD
1000 COP0,25927 BMD
2000 COP0,51854 BMD
5000 COP1,29635 BMD
10000 COP2,59269 BMD
Çevrim kurları Bermuda Doları / Kolombiya Pesosu
1 BMD3.857,00000 COP
5 BMD19.285,00000 COP
10 BMD38.570,00000 COP
20 BMD77.140,00000 COP
50 BMD192.850,00000 COP
100 BMD385.700,00000 COP
250 BMD964.250,00000 COP
500 BMD1.928.500,00000 COP
1000 BMD3.857.000,00000 COP
2000 BMD7.714.000,00000 COP
5000 BMD19.285.000,00000 COP
10000 BMD38.570.000,00000 COP