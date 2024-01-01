Belize dolarından Man Adası pounduna

Reel döviz kuru ile BZD → IMP çevirin

1.000 bzd
401,61 imp

1,000 BZD = 0,4016 IMP

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Belize dolarından Man Adası pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BZD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak IMP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BZD → IMP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Belize doları için en iyi döviz çiftleri

BZD → USD

BZD → ZAR

BZD → CAD

BZD → INR

BZD → SGD

BZD → GBP

BZD → AUD

BZD → NZD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Belize Doları / Man Adası poundu
1 BZD0,40161 IMP
5 BZD2,00804 IMP
10 BZD4,01607 IMP
20 BZD8,03214 IMP
50 BZD20,08035 IMP
100 BZD40,16070 IMP
250 BZD100,40175 IMP
500 BZD200,80350 IMP
1000 BZD401,60700 IMP
2000 BZD803,21400 IMP
5000 BZD2.008,03500 IMP
10000 BZD4.016,07000 IMP
Çevrim kurları Man Adası poundu / Belize Doları
1 IMP2,49000 BZD
5 IMP12,45000 BZD
10 IMP24,90000 BZD
20 IMP49,80000 BZD
50 IMP124,50000 BZD
100 IMP249,00000 BZD
250 IMP622,50000 BZD
500 IMP1.245,00000 BZD
1000 IMP2.490,00000 BZD
2000 IMP4.980,00000 BZD
5000 IMP12.450,00000 BZD
10000 IMP24.900,00000 BZD