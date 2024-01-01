Bahreyn dinarından Meksika pesosuna

Reel döviz kuru ile BHD → MXN çevirin

1.000 bhd
44.152,30 mxn

1,000 BHD = 44,15 MXN

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Bahreyn dinarından Meksika pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BHD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MXN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BHD → MXN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bahreyn dinarı için en iyi döviz çiftleri

BHD → USD

BHD → INR

BHD → EUR

BHD → NZD

BHD → ZAR

BHD → NGN

BHD → CAD

BHD → SGD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bahreyn Dinarı / Meksika Pesosu
1 BHD44,15230 MXN
5 BHD220,76150 MXN
10 BHD441,52300 MXN
20 BHD883,04600 MXN
50 BHD2.207,61500 MXN
100 BHD4.415,23000 MXN
250 BHD11.038,07500 MXN
500 BHD22.076,15000 MXN
1000 BHD44.152,30000 MXN
2000 BHD88.304,60000 MXN
5000 BHD220.761,50000 MXN
10000 BHD441.523,00000 MXN
Çevrim kurları Meksika Pesosu / Bahreyn Dinarı
1 MXN0,02265 BHD
5 MXN0,11324 BHD
10 MXN0,22649 BHD
20 MXN0,45298 BHD
50 MXN1,13245 BHD
100 MXN2,26489 BHD
250 MXN5,66223 BHD
500 MXN11,32445 BHD
1000 MXN22,64890 BHD
2000 MXN45,29780 BHD
5000 MXN113,24450 BHD
10000 MXN226,48900 BHD