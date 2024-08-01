Bulgar levasından CFA Frangı BCEAO'ya Geçmiş Döviz Kurları

Bulgar levasından CFA Frangı BCEAO'ya geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Bulgar levasından (BGN) CFA Frangı BCEAO'ya (XOF) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 01-08-2019 ile 01-08-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, BGN - XOF için tarihi verilerin detaylarını içerir.

1.000 bgn
335.374 xof

1,000лв BGN = 335,4CFA XOF

1 Ağu 2024 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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Bulgar levası → CFA frankı BCEAO döviz kuru geçmişi

Bugünün Bulgar levası CFA Frangı BCEAO'ya döviz kuru şu anda 335,374, dünden bu yana %0.010 değerinde değişti. Bulgar levası değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %-0.009 düşüşle görece stabil kaldı.

Geçtiğimiz haftada Bulgar levası CFA Frangı BCEAO'ya döviz kuru en yüksek değeri 335,608 (31-07-2024) ile en düşük değeri 335,135 (29-07-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %-0.093 düşüş ile 31-07-2024 günü gerçekleşti.

1 Ağustos 2024 itibarıyla en iyi para birimleri

 USDEURNZDCADAUDSGDGBPZAR
1 USD10,9241,6791,3811,5291,3360,77818,219
1 EUR1,08311,8181,4951,6551,4460,84219,722
1 NZD0,5960,5510,8230,910,7960,46310,85
1 CAD0,7240,6691,21611,1070,9680,56313,192

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Bulgar levasından CFA Frangı BCEAO'ya para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XOF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BGN → XOF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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