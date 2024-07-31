Bulgar levasından Cayman Adaları dolarına Geçmiş Döviz Kurları

Bulgar levasından Cayman Adaları dolarına geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Bulgar levasından (BGN) Cayman Adaları dolarına (KYD) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 31-07-2019 ile 31-07-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, BGN - KYD için tarihi verilerin detaylarını içerir.

1.000 bgn
453,99 kyd

1,000лв BGN = 0,4540$ KYD

31 Tem 2024 itibarıyla reel piyasa döviz kuru

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Bulgar levası → Cayman Adaları doları döviz kuru geçmişi

Bugünün Bulgar levası Cayman Adaları dolarına döviz kuru şu anda 0,454, dünden bu yana %0.136 değerinde değişti. Bulgar levası değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %-0.111 düşüşle görece stabil kaldı.

Geçtiğimiz haftada Bulgar levası Cayman Adaları dolarına döviz kuru en yüksek değeri 0,456 (26-07-2024) ile en düşük değeri 0,453 (30-07-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %-0.202 düşüş ile 31-07-2024 günü gerçekleşti.

31 Temmuz 2024 itibarıyla en iyi para birimleri

 USDEURNZDCADAUDSGDGBPZAR
1 USD10,9241,6791,381,5271,3370,77818,21
1 EUR1,08311,8181,4941,6531,4470,84219,714
1 NZD0,5950,5510,8220,9090,7960,46310,843
1 CAD0,7240,6691,21711,1060,9680,56313,193

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Bulgar levasından Cayman Adaları dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KYD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BGN → KYD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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