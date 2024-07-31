Bulgar levasından Guatemala quetzalına Geçmiş Döviz Kurları
Bulgar levasından Guatemala quetzalına geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Bulgar levasından (BGN) Guatemala quetzalına (GTQ) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 31-07-2019 ile 31-07-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, BGN - GTQ için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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Bulgar levası → Guatemala quetzalı döviz kuru geçmişi
Bugünün Bulgar levası Guatemala quetzalına döviz kuru şu anda 4,290, dünden bu yana %0.116 değerinde değişti. Bulgar levası değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %-0.218 düşüşle görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Bulgar levası Guatemala quetzalına döviz kuru en yüksek değeri 4,306 (26-07-2024) ile en düşük değeri 4,280 (30-07-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %-0.200 düşüş ile 31-07-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Bulgar levasından Guatemala quetzalına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GTQ seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BGN → GTQ kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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