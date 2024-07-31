Bulgar levasından Arnavutluk lekine Geçmiş Döviz Kurları
Bulgar levasından Arnavutluk lekine geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Bulgar levasından (BGN) Arnavutluk lekine (ALL) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 31-07-2019 ile 31-07-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, BGN - ALL için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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Bulgar levası → Arnavutluk leki döviz kuru geçmişi
Bugünün Bulgar levası Arnavutluk lekine döviz kuru şu anda 51,264, dünden bu yana %-0.001 değerinde değişti. Bulgar levası değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %0.010 artışla görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Bulgar levası Arnavutluk lekine döviz kuru en yüksek değeri 51,376 (26-07-2024) ile en düşük değeri 51,207 (31-07-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %-0.210 düşüş ile 26-07-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Bulgar levasından Arnavutluk lekine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ALL seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BGN → ALL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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