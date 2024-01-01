Bangladeş takasından Bahama dolarına

Reel döviz kuru ile BDT → BSD çevirin

1.000 bdt
9,13 bsd

1,000 BDT = 0,009134 BSD

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Bangladeş takasından Bahama dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BDT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BSD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BDT → BSD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bangladeş takası için en iyi döviz çiftleri

BDT → USD

BDT → EUR

BDT → AUD

BDT → PHP

BDT → GBP

BDT → INR

BDT → CAD

BDT → CNY

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bangladeş Takası / Bahama Doları
1 BDT0,00913 BSD
5 BDT0,04567 BSD
10 BDT0,09134 BSD
20 BDT0,18269 BSD
50 BDT0,45672 BSD
100 BDT0,91343 BSD
250 BDT2,28359 BSD
500 BDT4,56717 BSD
1000 BDT9,13434 BSD
2000 BDT18,26868 BSD
5000 BDT45,67170 BSD
10000 BDT91,34340 BSD
Çevrim kurları Bahama Doları / Bangladeş Takası
1 BSD109,47700 BDT
5 BSD547,38500 BDT
10 BSD1.094,77000 BDT
20 BSD2.189,54000 BDT
50 BSD5.473,85000 BDT
100 BSD10.947,70000 BDT
250 BSD27.369,25000 BDT
500 BSD54.738,50000 BDT
1000 BSD109.477,00000 BDT
2000 BSD218.954,00000 BDT
5000 BSD547.385,00000 BDT
10000 BSD1.094.770,00000 BDT