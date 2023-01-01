1 Aruba florininden Moğol tugrikine
Reel döviz kuru ile AWG → MNT çevirin
AWG → MNT çevrim grafiği
1 AWG = 1.921,55000 MNT
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Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Aruba florininden Moğol tugrikine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AWG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MNT seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AWG → MNT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Aruba Florini / Moğol Tugriki
|1 AWG
|1921.55000 MNT
|5 AWG
|9607.75000 MNT
|10 AWG
|19215.50000 MNT
|20 AWG
|38431.00000 MNT
|50 AWG
|96077.50000 MNT
|100 AWG
|192155.00000 MNT
|250 AWG
|480387.50000 MNT
|500 AWG
|960775.00000 MNT
|1000 AWG
|1921550.00000 MNT
|2000 AWG
|3843100.00000 MNT
|5000 AWG
|9607750.00000 MNT
|10000 AWG
|19215500.00000 MNT