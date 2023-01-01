5 Aruba florininden Cebelitarık lirasına

Reel döviz kuru ile AWG → GIP çevirin

5 awg
2,28 gip

1.00000 AWG = 0.45547 GIP

19:37 UTC'deki reel piyasa kuru
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AWG → GIP çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 AWG → 0 GIP
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865851.0556587.79311.425551.644310.9668518.5366
1GBP1.1549311.2192101.3951.646411.899071.1166521.4084
1USD0.947250.82021183.1651.35041.557630.915917.5594
1INR0.01139040.009862440.012024310.01623760.01872940.0110130.211139

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Aruba florininden Cebelitarık lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AWG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GIP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AWG → GIP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Aruba florini

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AWG → EUR

AWG → NZD

AWG → SGD

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plane
Çevrim kurları Aruba Florini / Cebelitarık Lirası
1 AWG0.45547 GIP
5 AWG2.27736 GIP
10 AWG4.55471 GIP
20 AWG9.10942 GIP
50 AWG22.77355 GIP
100 AWG45.54710 GIP
250 AWG113.86775 GIP
500 AWG227.73550 GIP
1000 AWG455.47100 GIP
2000 AWG910.94200 GIP
5000 AWG2277.35500 GIP
10000 AWG4554.71000 GIP
Çevrim kurları Cebelitarık Lirası / Aruba Florini
1 GIP2.19553 AWG
5 GIP10.97765 AWG
10 GIP21.95530 AWG
20 GIP43.91060 AWG
50 GIP109.77650 AWG
100 GIP219.55300 AWG
250 GIP548.88250 AWG
500 GIP1097.76500 AWG
1000 GIP2195.53000 AWG
2000 GIP4391.06000 AWG
5000 GIP10977.65000 AWG
10000 GIP21955.30000 AWG