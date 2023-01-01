5 Aruba florininden Belarus rublesine

Reel döviz kuru ile AWG → BYN çevirin

5 awg
7,05 byn

1.00000 AWG = 1.41012 BYN

19:4 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Uluslararası online alışverişin daha ucuz yolu

AWG → BYN çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 AWG → 0 BYN
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86541.055687.7891.42491.643470.96718.5717
1GBP1.1555411.21985101.4491.646611.899191.117421.4614
1USD0.94730.819773183.1651.349851.55690.916117.5935
1INR0.0113910.009857190.012024310.0162310.01872070.01101550.211549

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Aruba florininden Belarus rublesine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AWG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BYN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AWG → BYN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Aruba florini

AWG → USD

AWG → AUD

AWG → CAD

AWG → ZAR

AWG → GBP

AWG → EUR

AWG → NZD

AWG → SGD

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Aruba Florini / Belarus Rublesi
1 AWG1.41012 BYN
5 AWG7.05060 BYN
10 AWG14.10120 BYN
20 AWG28.20240 BYN
50 AWG70.50600 BYN
100 AWG141.01200 BYN
250 AWG352.53000 BYN
500 AWG705.06000 BYN
1000 AWG1410.12000 BYN
2000 AWG2820.24000 BYN
5000 AWG7050.60000 BYN
10000 AWG14101.20000 BYN
Çevrim kurları Belarus Rublesi / Aruba Florini
1 BYN0.70916 AWG
5 BYN3.54580 AWG
10 BYN7.09159 AWG
20 BYN14.18318 AWG
50 BYN35.45795 AWG
100 BYN70.91590 AWG
250 BYN177.28975 AWG
500 BYN354.57950 AWG
1000 BYN709.15900 AWG
2000 BYN1418.31800 AWG
5000 BYN3545.79500 AWG
10000 BYN7091.59000 AWG