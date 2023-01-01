500 Arjantin pesosundan Cebelitarık lirasına
Reel döviz kuru ile ARS → GIP çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Arjantin pesosundan Cebelitarık lirasına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ARS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GIP seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ARS → GIP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Cebelitarık Lirası / Arjantin Pesosu
|1 GIP
|424.58000 ARS
|5 GIP
|2122.90000 ARS
|10 GIP
|4245.80000 ARS
|20 GIP
|8491.60000 ARS
|50 GIP
|21229.00000 ARS
|100 GIP
|42458.00000 ARS
|250 GIP
|106145.00000 ARS
|500 GIP
|212290.00000 ARS
|1000 GIP
|424580.00000 ARS
|2000 GIP
|849160.00000 ARS
|5000 GIP
|2122900.00000 ARS
|10000 GIP
|4245800.00000 ARS