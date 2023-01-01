10 bin Arjantin pesosundan Gana sedisine

Reel döviz kuru ile ARS → GHS çevirin

10000 ars
321.69 ghs

1.00000 ARS = 0.03217 GHS

16:30 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Uluslararası online alışverişin daha ucuz yolu

ARS → GHS çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 ARS → 0 GHS
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86551.057487.90771.424531.64410.967818.6198
1GBP1.155411.22175101.5711.645941.899631.118221.5138
1USD0.94570.818498183.13571.34721.554850.915317.609
1INR0.01137560.009845330.012028510.01620480.01870250.01100970.21181

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Arjantin pesosundan Gana sedisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ARS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GHS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ARS → GHS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Arjantin pesosu

ARS → USD

ARS → AUD

ARS → CAD

ARS → EUR

ARS → NAD

ARS → SGD

ARS → ZAR

ARS → GBP

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Arjantin Pesosu / Gana Sedisi
1 ARS0.03217 GHS
5 ARS0.16085 GHS
10 ARS0.32169 GHS
20 ARS0.64338 GHS
50 ARS1.60845 GHS
100 ARS3.21691 GHS
250 ARS8.04228 GHS
500 ARS16.08455 GHS
1000 ARS32.16910 GHS
2000 ARS64.33820 GHS
5000 ARS160.84550 GHS
10000 ARS321.69100 GHS
Çevrim kurları Gana Sedisi / Arjantin Pesosu
1 GHS31.08570 ARS
5 GHS155.42850 ARS
10 GHS310.85700 ARS
20 GHS621.71400 ARS
50 GHS1554.28500 ARS
100 GHS3108.57000 ARS
250 GHS7771.42500 ARS
500 GHS15542.85000 ARS
1000 GHS31085.70000 ARS
2000 GHS62171.40000 ARS
5000 GHS155428.50000 ARS
10000 GHS310857.00000 ARS