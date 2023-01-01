20 Arjantin pesosundan Belarus rublesine
Reel döviz kuru ile ARS → BYN çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Arjantin pesosundan Belarus rublesine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ARS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BYN seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ARS → BYN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Belarus Rublesi / Arjantin Pesosu
|1 BYN
|138.67200 ARS
|5 BYN
|693.36000 ARS
|10 BYN
|1386.72000 ARS
|20 BYN
|2773.44000 ARS
|50 BYN
|6933.60000 ARS
|100 BYN
|13867.20000 ARS
|250 BYN
|34668.00000 ARS
|500 BYN
|69336.00000 ARS
|1000 BYN
|138672.00000 ARS
|2000 BYN
|277344.00000 ARS
|5000 BYN
|693360.00000 ARS
|10000 BYN
|1386720.00000 ARS