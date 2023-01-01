10 bin Ermeni dramından Tonga pa'angasına
Reel döviz kuru ile AMD → TOP çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Ermeni dramından Tonga pa'angasına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AMD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TOP seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AMD → TOP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Tonga Pa'angası / Ermeni Dramı
|1 TOP
|163.19400 AMD
|5 TOP
|815.97000 AMD
|10 TOP
|1631.94000 AMD
|20 TOP
|3263.88000 AMD
|50 TOP
|8159.70000 AMD
|100 TOP
|16319.40000 AMD
|250 TOP
|40798.50000 AMD
|500 TOP
|81597.00000 AMD
|1000 TOP
|163194.00000 AMD
|2000 TOP
|326388.00000 AMD
|5000 TOP
|815970.00000 AMD
|10000 TOP
|1631940.00000 AMD