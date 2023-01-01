bin Ermeni dramından Guernsey pounduna

Reel döviz kuru ile AMD → GGP çevirin

1.000 amd
1,96 ggp

1.00000 AMD = 0.00196 GGP

09:44 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Trustpilot logosuTrustpilot yıldız derecelendirmesi

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86561.0973591.42711.490481.6570.962818.8315
1 GBP1.1552711.2676105.6121.721721.914081.1122921.7532
1 USD0.911250.788892183.31631.358251.510.877517.1609
1 INR0.01093770.009468640.012002510.01630230.01812370.01053220.205973

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Ermeni dramından Guernsey pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AMD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GGP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AMD → GGP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Ermeni dramı için en iyi döviz çiftleri

AMD → USD

AMD → EUR

AMD → GBP

AMD → INR

AMD → JPY

AMD → RUB

AMD → AUD

AMD → ZAR

Change Converter source currency

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
phones

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Ermeni Dramı / Guernsey poundu
1 AMD0.00196 GGP
5 AMD0.00981 GGP
10 AMD0.01961 GGP
20 AMD0.03922 GGP
50 AMD0.09805 GGP
100 AMD0.19610 GGP
250 AMD0.49025 GGP
500 AMD0.98050 GGP
1000 AMD1.96101 GGP
2000 AMD3.92202 GGP
5000 AMD9.80505 GGP
10000 AMD19.61010 GGP
Çevrim kurları Guernsey poundu / Ermeni Dramı
1 GGP509.94200 AMD
5 GGP2549.71000 AMD
10 GGP5099.42000 AMD
20 GGP10198.84000 AMD
50 GGP25497.10000 AMD
100 GGP50994.20000 AMD
250 GGP127485.50000 AMD
500 GGP254971.00000 AMD
1000 GGP509942.00000 AMD
2000 GGP1019884.00000 AMD
5000 GGP2549710.00000 AMD
10000 GGP5099420.00000 AMD