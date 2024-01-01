1 пакистанская рупия в бангладешские таки

Сконвертируйте PKR в BDT по реальному обменному курсу

₨1,000 PKR = Tk0,4300 BDT

Среднерыночный курс в 21:58
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График изменения обменного курса PKR к BDT

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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BDT
1 PKR в BDTПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,43010,4305
Низкий0,42970,4207
В среднем0,42990,4284
Изменение0.08%2.07%
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Соотношение 1 PKR к BDT

За последние 30 дней максимальный курс PKR к BDT составил 0,4301, а минимальный — 0,4297. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,4299. Изменение курса PKR к BDT в процентном соотношении составило 0.08.

За последние 90 дней максимальный курс PKR к BDT составил 0,4305, а минимальный — 0,4207. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,4284. Изменение курса PKR к BDT в процентном соотношении составило 2.07.

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Популярные валюты

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,93384,3890,7743,6731,3913,75634,365
1 EUR1,072190,4570,833,9371,4914,02636,836
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0160,0450,407
1 GBP1,2921,205109,02714,7451,7974,85344,398

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Как произвести расчет конвертации из пакистанских рупий в бангладешские таки

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите PKR из выпадающего списка для исходной валюты и BDT из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из PKR в BDT, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для пакистанская рупия

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Пакистанская рупия / Бангладешская така
1 PKR0,43003 BDT
5 PKR2,15017 BDT
10 PKR4,30034 BDT
20 PKR8,60068 BDT
50 PKR21,50170 BDT
100 PKR43,00340 BDT
250 PKR107,50850 BDT
500 PKR215,01700 BDT
1000 PKR430,03400 BDT
2000 PKR860,06800 BDT
5000 PKR2 150,17000 BDT
10000 PKR4 300,34000 BDT
Обменные курсы Бангладешская така / Пакистанская рупия
1 BDT2,32540 PKR
5 BDT11,62700 PKR
10 BDT23,25400 PKR
20 BDT46,50800 PKR
50 BDT116,27000 PKR
100 BDT232,54000 PKR
250 BDT581,35000 PKR
500 BDT1 162,70000 PKR
1000 BDT2 325,40000 PKR
2000 BDT4 650,80000 PKR
5000 BDT11 627,00000 PKR
10000 BDT23 254,00000 PKR