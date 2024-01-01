5 филиппинских песо в франки КФА BCEAO

Сконвертируйте PHP в XOF по реальному обменному курсу

₱1,000 PHP = CFA10,47 XOF

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса PHP к XOF

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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XOF
1 PHP в XOFПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий10,518710,6173
Низкий10,273810,2738
В среднем10,427110,4836
Изменение-0.09%-0.01%
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Соотношение 1 PHP к XOF

За последние 30 дней максимальный курс PHP к XOF составил 10,5187, а минимальный — 10,2738. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 10,4271. Изменение курса PHP к XOF в процентном соотношении составило -0.09.

За последние 90 дней максимальный курс PHP к XOF составил 10,6173, а минимальный — 10,2738. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 10,4836. Изменение курса PHP к XOF в процентном соотношении составило -0.01.

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Популярные валюты

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1 USD11,3910,9331,5190,7741 398152,637,185
1 CAD0,71910,6711,0920,5561 005,03109,7275,165
1 EUR1,0721,49111,6280,831 498,52163,67,701
1 AUD0,6580,9160,61410,51920,373100,4844,73

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Как произвести расчет конвертации из филиппинских песо в франки КФА BCEAO

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите PHP из выпадающего списка для исходной валюты и XOF из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из PHP в XOF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для филиппинских песо

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Филиппинский песо / Франк КФА BCEAO
1 PHP10,46700 XOF
5 PHP52,33500 XOF
10 PHP104,67000 XOF
20 PHP209,34000 XOF
50 PHP523,35000 XOF
100 PHP1 046,70000 XOF
250 PHP2 616,75000 XOF
500 PHP5 233,50000 XOF
1000 PHP10 467,00000 XOF
2000 PHP20 934,00000 XOF
5000 PHP52 335,00000 XOF
10000 PHP104 670,00000 XOF
Обменные курсы Франк КФА BCEAO / Филиппинский песо
1 XOF0,09554 PHP
5 XOF0,47769 PHP
10 XOF0,95538 PHP
20 XOF1,91077 PHP
50 XOF4,77692 PHP
100 XOF9,55384 PHP
250 XOF23,88460 PHP
500 XOF47,76920 PHP
1000 XOF95,53840 PHP
2000 XOF191,07680 PHP
5000 XOF477,69200 PHP
10000 XOF955,38400 PHP