5 филиппинских песо в катарские риалы

Сконвертируйте PHP в QAR по реальному обменному курсу

₱1,000 PHP = QR0,06235 QAR

Среднерыночный курс в 21:59
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса PHP к QAR

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

QAR
1 PHP в QARПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,06370,0656
Низкий0,06200,0620
В среднем0,06280,0641
Изменение-2.08%-2.02%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 PHP к QAR

За последние 30 дней максимальный курс PHP к QAR составил 0,0637, а минимальный — 0,0620. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0628. Изменение курса PHP к QAR в процентном соотношении составило -2.08.

За последние 90 дней максимальный курс PHP к QAR составил 0,0656, а минимальный — 0,0620. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0641. Изменение курса PHP к QAR в процентном соотношении составило -2.02.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график PHP к QAR

Популярные валюты

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1 USD11,3910,9331,5190,7741 398152,637,185
1 CAD0,71910,6711,0920,5561 005,03109,7275,165
1 EUR1,0721,49111,6280,831 498,52163,67,701
1 AUD0,6580,9160,61410,51920,373100,4844,73

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из филиппинских песо в катарские риалы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите PHP из выпадающего списка для исходной валюты и QAR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из PHP в QAR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для филиппинских песо

PHP в USD

PHP в CAD

PHP в EUR

PHP в AUD

PHP в GBP

PHP в KRW

PHP в JPY

PHP в CNY

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Филиппинский песо / Катарский риал
1 PHP0,06235 QAR
5 PHP0,31173 QAR
10 PHP0,62345 QAR
20 PHP1,24690 QAR
50 PHP3,11725 QAR
100 PHP6,23450 QAR
250 PHP15,58625 QAR
500 PHP31,17250 QAR
1000 PHP62,34500 QAR
2000 PHP124,69000 QAR
5000 PHP311,72500 QAR
10000 PHP623,45000 QAR
Обменные курсы Катарский риал / Филиппинский песо
1 QAR16,03980 PHP
5 QAR80,19900 PHP
10 QAR160,39800 PHP
20 QAR320,79600 PHP
50 QAR801,99000 PHP
100 QAR1 603,98000 PHP
250 QAR4 009,95000 PHP
500 QAR8 019,90000 PHP
1000 QAR16 039,80000 PHP
2000 QAR32 079,60000 PHP
5000 QAR80 199,00000 PHP
10000 QAR160 398,00000 PHP