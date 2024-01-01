5 000 филиппинских песо в ангольские кванзы

Сконвертируйте PHP в AOA по реальному обменному курсу

₱1,000 PHP = Kz15,69 AOA

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса PHP к AOA

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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AOA
1 PHP в AOAПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий16,076817,1491
Низкий15,603015,5506
В среднем15,823816,2379
Изменение-2.29%0.18%
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Соотношение 1 PHP к AOA

За последние 30 дней максимальный курс PHP к AOA составил 16,0768, а минимальный — 15,6030. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 15,8238. Изменение курса PHP к AOA в процентном соотношении составило -2.29.

За последние 90 дней максимальный курс PHP к AOA составил 17,1491, а минимальный — 15,5506. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 16,2379. Изменение курса PHP к AOA в процентном соотношении составило 0.18.

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Популярные валюты

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1 USD11,3910,9331,5190,7741 398152,637,185
1 CAD0,71910,6711,0920,5561 005,03109,7275,165
1 EUR1,0721,49111,6280,831 498,52163,67,701
1 AUD0,6580,9160,61410,51920,373100,4844,73

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Как произвести расчет конвертации из филиппинских песо в ангольские кванзы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите PHP из выпадающего списка для исходной валюты и AOA из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из PHP в AOA, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для филиппинских песо

PHP в USD

PHP в CAD

PHP в EUR

PHP в AUD

PHP в GBP

PHP в KRW

PHP в JPY

PHP в CNY

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Филиппинский песо / Ангольская кванза
1 PHP15,68640 AOA
5 PHP78,43200 AOA
10 PHP156,86400 AOA
20 PHP313,72800 AOA
50 PHP784,32000 AOA
100 PHP1 568,64000 AOA
250 PHP3 921,60000 AOA
500 PHP7 843,20000 AOA
1000 PHP15 686,40000 AOA
2000 PHP31 372,80000 AOA
5000 PHP78 432,00000 AOA
10000 PHP156 864,00000 AOA
Обменные курсы Ангольская кванза / Филиппинский песо
1 AOA0,06375 PHP
5 AOA0,31875 PHP
10 AOA0,63749 PHP
20 AOA1,27499 PHP
50 AOA3,18746 PHP
100 AOA6,37493 PHP
250 AOA15,93733 PHP
500 AOA31,87465 PHP
1000 AOA63,74930 PHP
2000 AOA127,49860 PHP
5000 AOA318,74650 PHP
10000 AOA637,49300 PHP