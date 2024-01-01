500 филиппинских песо в дирхамы ОАЭ

Сконвертируйте PHP в AED по реальному обменному курсу

₱1,000 PHP = د.إ0,06282 AED

Среднерыночный курс в 21:59
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса PHP к AED

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

AED
1 PHP в AEDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,06420,0661
Низкий0,06240,0624
В среднем0,06330,0646
Изменение-2.08%-1.99%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 PHP к AED

За последние 30 дней максимальный курс PHP к AED составил 0,0642, а минимальный — 0,0624. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0633. Изменение курса PHP к AED в процентном соотношении составило -2.08.

За последние 90 дней максимальный курс PHP к AED составил 0,0661, а минимальный — 0,0624. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0646. Изменение курса PHP к AED в процентном соотношении составило -1.99.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график PHP к AED

Популярные валюты

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1 USD11,3910,9331,5190,7741 398152,637,185
1 CAD0,71910,6711,0920,5561 005,03109,7275,165
1 EUR1,0721,49111,6280,831 498,52163,67,701
1 AUD0,6580,9160,61410,51920,373100,4844,73

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из филиппинских песо в дирхамы ОАЭ

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите PHP из выпадающего списка для исходной валюты и AED из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из PHP в AED, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для филиппинских песо

PHP в USD

PHP в CAD

PHP в EUR

PHP в AUD

PHP в GBP

PHP в KRW

PHP в JPY

PHP в CNY

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Филиппинский песо / Дирхам ОАЭ
1 PHP0,06282 AED
5 PHP0,31412 AED
10 PHP0,62824 AED
20 PHP1,25648 AED
50 PHP3,14120 AED
100 PHP6,28239 AED
250 PHP15,70598 AED
500 PHP31,41195 AED
1000 PHP62,82390 AED
2000 PHP125,64780 AED
5000 PHP314,11950 AED
10000 PHP628,23900 AED
Обменные курсы Дирхам ОАЭ / Филиппинский песо
1 AED15,91750 PHP
5 AED79,58750 PHP
10 AED159,17500 PHP
20 AED318,35000 PHP
50 AED795,87500 PHP
100 AED1 591,75000 PHP
250 AED3 979,37500 PHP
500 AED7 958,75000 PHP
1000 AED15 917,50000 PHP
2000 AED31 835,00000 PHP
5000 AED79 587,50000 PHP
10000 AED159 175,00000 PHP