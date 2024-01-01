История обменного курса мальдивская руфия–филиппинские песо

Обменный курс мальдивская руфия/филиппинские песо сейчас составляет 3,841, отражая изменение в размере 0.079% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мальдивская руфия оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.126% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мальдивская руфия/филиппинские песо колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 3,846, и минимумом, равным 3,826, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой 0.202% увеличение стоимости.