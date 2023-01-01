Молдавские леи в фунты острова мэн

Сконвертируйте MDL в IMP по реальному обменному курсу

1000 mdl
44.47 imp

1.00000 MDL = 0.04447 IMP

Среднерыночный курс в 10:02
Отслеживайте обменный курс
Wise

Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

Логотип TrustpilotРейтинг Trustpilot

Loading

Популярные валюты

 USDGBPZARCADAUDINRNZDSGD
1 USD10.79336718.75041.36591.5169983.42051.645551.3383
1 GBP1.26045123.63391.721651.91209105.1472.074131.68686
1 ZAR0.05333230.04231210.07284640.08090444.4490.08776070.0713745
1 CAD0.7321180.58083913.727511.1106261.07371.204740.979794

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из молдавских леев в фунты острова мэн

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MDL из выпадающего списка для исходной валюты и IMP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MDL в IMP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для молдавский лей

MDL в USD

MDL в GBP

MDL в ZAR

MDL в CAD

MDL в AUD

MDL в INR

MDL в NZD

MDL в SGD

Change Converter source currency

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
phones

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Молдавский лей / Фунт (о. Мэн)
1 MDL0.04447 IMP
5 MDL0.22234 IMP
10 MDL0.44468 IMP
20 MDL0.88935 IMP
50 MDL2.22338 IMP
100 MDL4.44676 IMP
250 MDL11.11690 IMP
500 MDL22.23380 IMP
1000 MDL44.46760 IMP
2000 MDL88.93520 IMP
5000 MDL222.33800 IMP
10000 MDL444.67600 IMP
Обменные курсы Фунт (о. Мэн) / Молдавский лей
1 IMP22.48830 MDL
5 IMP112.44150 MDL
10 IMP224.88300 MDL
20 IMP449.76600 MDL
50 IMP1124.41500 MDL
100 IMP2248.83000 MDL
250 IMP5622.07500 MDL
500 IMP11244.15000 MDL
1000 IMP22488.30000 MDL
2000 IMP44976.60000 MDL
5000 IMP112441.50000 MDL
10000 IMP224883.00000 MDL