10 доминиканских песо в филиппинские песо

Сконвертируйте DOP в PHP по реальному обменному курсу

10 dop
9.55 php

1.00000 DOP = 0.95488 PHP

Среднерыночный курс в 01:46
Отслеживайте обменный курс
Wise

Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

Loading

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8545851.0775589.43621.452161.657130.93518.5133
1 GBP1.1701611.26095104.6581.699321.939181.094121.6643
1 USD0.9280.793053182.99961.347651.537870.8676517.1809
1 INR0.01118120.00955490.012048210.01623680.01852860.01045370.207

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из доминиканских песо в филиппинские песо

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите DOP из выпадающего списка для исходной валюты и PHP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из DOP в PHP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для доминиканских песо

DOP в USD

DOP в EUR

DOP в GBP

DOP в INR

DOP в JPY

DOP в RUB

DOP в AUD

DOP в ZAR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Доминиканский песо / Филиппинский песо
1 DOP0.95488 PHP
5 DOP4.77442 PHP
10 DOP9.54883 PHP
20 DOP19.09766 PHP
50 DOP47.74415 PHP
100 DOP95.48830 PHP
250 DOP238.72075 PHP
500 DOP477.44150 PHP
1000 DOP954.88300 PHP
2000 DOP1909.76600 PHP
5000 DOP4774.41500 PHP
10000 DOP9548.83000 PHP
Обменные курсы Филиппинский песо / Доминиканский песо
1 PHP1.04725 DOP
5 PHP5.23625 DOP
10 PHP10.47250 DOP
20 PHP20.94500 DOP
50 PHP52.36250 DOP
100 PHP104.72500 DOP
250 PHP261.81250 DOP
500 PHP523.62500 DOP
1000 PHP1047.25000 DOP
2000 PHP2094.50000 DOP
5000 PHP5236.25000 DOP
10000 PHP10472.50000 DOP