История обменного курса швейцарский франк–бутанские нгултрумы

Обменный курс швейцарских франка/бутанские нгултрумы сейчас составляет 96,389, отражая изменение в размере -0.301% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость швейцарских франков оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.296% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс швейцарский франк/бутанские нгултрумы колебался между максимумом, который 05-11-2024 дошел до 97,608, и минимумом, равным 96,107, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.643%.