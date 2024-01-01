История обменного курса швейцарский франк–евро

Обменный курс швейцарских франка/евро сейчас составляет 1,065, отражая изменение в размере 0.338% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость швейцарских франков оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.394% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс швейцарский франк/евро колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 1,068, и минимумом, равным 1,059, на 03-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.296%.