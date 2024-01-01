Армянские драмы в филиппинские песо

Сконвертируйте AMD в PHP по реальному обменному курсу

֏1,000 AMD = ₱0,1511 PHP

Среднерыночный курс в 21:59
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса AMD к PHP

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

PHP
1 AMD в PHPПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,15210,1521
Низкий0,14750,1436
В среднем0,14980,1468
Изменение1.75%2.48%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 AMD к PHP

За последние 30 дней максимальный курс AMD к PHP составил 0,1521, а минимальный — 0,1475. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1498. Изменение курса AMD к PHP в процентном соотношении составило 1.75.

За последние 90 дней максимальный курс AMD к PHP составил 0,1521, а минимальный — 0,1436. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1468. Изменение курса AMD к PHP в процентном соотношении составило 2.48.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график AMD к PHP

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из армянских драмов в филиппинские песо

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AMD из выпадающего списка для исходной валюты и PHP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AMD в PHP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для армянский драм

AMD в USD

AMD в EUR

AMD в GBP

AMD в INR

AMD в JPY

AMD в RUB

AMD в AUD

AMD в ZAR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Армянский драм / Филиппинский песо
1 AMD0,15112 PHP
5 AMD0,75559 PHP
10 AMD1,51118 PHP
20 AMD3,02236 PHP
50 AMD7,55590 PHP
100 AMD15,11180 PHP
250 AMD37,77950 PHP
500 AMD75,55900 PHP
1000 AMD151,11800 PHP
2000 AMD302,23600 PHP
5000 AMD755,59000 PHP
10000 AMD1 511,18000 PHP
Обменные курсы Филиппинский песо / Армянский драм
1 PHP6,61735 AMD
5 PHP33,08675 AMD
10 PHP66,17350 AMD
20 PHP132,34700 AMD
50 PHP330,86750 AMD
100 PHP661,73500 AMD
250 PHP1 654,33750 AMD
500 PHP3 308,67500 AMD
1000 PHP6 617,35000 AMD
2000 PHP13 234,70000 AMD
5000 PHP33 086,75000 AMD
10000 PHP66 173,50000 AMD