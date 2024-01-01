История обменного курса армянский драм–филиппинские песо

Обменный курс армянских драма/филиппинские песо сейчас составляет 0,151, отражая изменение в размере 0.244% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость армянских драмов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.257% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс армянский драм/филиппинские песо колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 0,152, и минимумом, равным 0,150, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.629%.