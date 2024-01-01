История обменного курса албанский лек–филиппинские песо

Обменный курс албанских лека/филиппинские песо сейчас составляет 0,638, отражая изменение в размере -0.368% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость албанских леков оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.930% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс албанский лек/филиппинские песо колебался между максимумом, который 05-11-2024 дошел до 0,651, и минимумом, равным 0,637, на 08-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 08-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.772%.